МВФ не готов сейчас согласовать новую программу с Украиной. Фото: Главком

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Международный валютный фонд проводит с Украиной переговоры о новой программе сотрудничества.

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Согласование условий новой программы поддержки со стороны МВФ требует времени. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс, 7 ноября сообщает «РБК-Украина».

После выборов, которые состоялись в этом году, украинские власти имеют возможности продвинуться в очень необходимых реформах, и они поставили перед собой очень амбициозные цели трансформации экономики. Они также пригласили новую программу поддержки от МВФ, чтобы помочь им в этом. Дискуссии о новой программе продолжаются, — цитирует издание представителя фонда.

Райс отметил, что стороны достигли прогресса в обсуждении фискальной и монетарной политик, и ключевые меры, обеспечивающие независимость и финансовую стабильность центрального банка.

В МВФ подчеркнули, что Киеву необходимо сосредоточиться на проведении ряда структурных реформ, улучшить качество государственного управления, усилить борьбу с коррупцией и уменьшить роль олигархов в государстве. По словам Райса, Фонд поддерживает желание украинской власти привлекать инвестиции.

Напомним, Международный валютный фонд опубликовал прогноз по темпам роста реального внутреннего продукта ВВП Украины. По оценкам этой организации, в 2019—2020 годах для Украины этот показатель составит 3,0%.