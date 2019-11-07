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Ракурс
МВФ не готовий наразі узгодити нову програму з Україною. Фото: Главком

У МВФ повідомили деталі переговорів з Україною щодо нової програми співпраці

7 лис 2019, 18:59
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Міжнародний валютний фонд проводить з Україною переговори про нову програму співпраці.

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Узгодження умов нової програми підтримки з боку МВФ вимагає часу. Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс, 7 листопада повідомляє «РБК-Україна».

Після виборів, які відбулися в цьому році, українська влада має можливості просунутися в дуже необхідні реформах, і вони поставили перед собою дуже амбітні цілі трансформування економіки. Вони також запросили нову програму підтримки від МВФ, щоб допомогти їм у цьому. Дискусії про нову програму тривають, — цитує видання представника фонду.

Райс відзначив, що сторони досягнули прогресу в обговоренні фіскальної та монетарної політик, і ключові заходи, що забезпечують незалежність і фінансову стабільність центрального банку.

У МВФ наголосили, що Києву необхідно зосередитися на проведенні низки структурних реформ, покращити якість державного управління, посилити боротьбу з корупцією та зменшити роль олігархів у державі. За словами Райса, Фонд підтримує бажання української влади залучати інвестиції.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд опублікував прогноз щодо темпів зростання реального внутрішнього продукту ВВП України. За оцінками цієї організації, у 2019−2020 роках для України цей показник становитиме 3,0%.

Джерело: Ракурс


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