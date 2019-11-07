Ярослава Дубневича арештували із заставою в 90 млн грн. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n129164-sud-areshtuvav-nardepa-dubnevycha-y-pryznachyv-90-mln-grn-zastavy.html

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Ярослав Дубневич, народний депутат України, який підозрюється у заволодінні коштами «Укрзалізниці», арештований судом.

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Сьогодні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту нардепа й призначила 90 млн грн застави. Про це 7 листопада повідомляє «Громадське» із посиланням на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко.

Зазначається, що в разі внесення застави на Дубневича покладуть низку обов’язків. Парламентар буде змушений здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада дозволила притягнути до відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича. Згодом детективи Національного антикорупційного бюро вручили Дубневичу повідомлення про підозру у причетності до заволодіння 93 млн грн коштів акціонерного товариства «Укрзалізниця». Правоохоронці вважають, що Дубневич, зловживаючи службовим становищем й міг впливати на керівництво «Укрзалізниці». Нібито, під час роботи в транспортному комітеті Верховної Ради попереднього скликання, він курирував закупівлю товарів за завищеними цінами.

Вже 2 листопада постанова Вищого Антикорупційного суду. Таким чином, суд не задовольнив клопотання генпрокурора Руслана Рябошапки, який просив взяти Дубневича під варту. Сам нардеп заявив, що не зможе внести заставу, оскільки у нього немає такої суми.