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Ракурс
Ярослава Дубневича арестовали с залогом в 90 млн грн. Фото: ТСН

Суд арестовал нардепа Дубневича и назначил 90 млн грн залога

7 ноя 2019, 22:21
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Ярослав Дубневич, народный депутат Украины, который подозревается в завладении средствами «Укрзализныци», арестован судом.

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Сегодня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взяли под стражу нардепа и назначила 90 млн грн залога. Об этом 7 ноября сообщает «Громадське» со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко.

Отмечается, что в случае внесения залога на Дубневича положат ряд обязанностей. Парламентарий будет вынужден сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Напомним, 31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к ответственности народного депутата Ярослава Дубневича. Впоследствии детективы Национального антикоррупционного бюро вручили Дубневичу сообщение о подозрении в причастности к завладению 93 млн грн средств акционерного общества «Укрзализныця». Правоохранители считают, что Дубневич, злоупотребляя служебным положением и мог влиять на руководство «Укрзализныци». Якобы, во время работы в транспортном комитете Верховной Рады предыдущего созыва, он курировал закупку товаров по завышенным ценам.

Уже 2 ноября постановление Высшего Антикоррупционного суда. Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство генпрокурора Руслана Рябошапки, который просил взять Дубневича под стражу. Сам нардеп заявил, что не сможет внести залог, поскольку у него нет такой суммы.


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