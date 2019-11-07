Выбросы метана угрожают планете. Фото: indicator.ru

https://racurs.ua/n129163-nasa-obnarujilo-sotni-klimaticheskih-bomb-na-territorii-ssha-karta.html

Ракурс

«Климатические бомбы» обнаружили ученые NASA в американском штате Калифорния.

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Благодаря инфракрасному спектрометру, который был установлен на борту самолета, исследователи фиксировали источники с выбросами метана. В Калифорнии обнаружили сотни таких источников, некоторые из них являются суперисточниками, которые выбрасывают наибольшее количество парниковых газов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи в общем изучили 300 тыс. объектов: нефтяные и газовые месторождения, крупные молокозаводы и свалки. Всего было найдено 550 источников. При этом найденные крупные источники отвечают за треть всего объема метановых выбросов на территории штата.

После изучения 270 свалок стало известно, что лишь 30 из них выделяют большие метановые шлейфы. Их вклад в общий объем выбросов составляет лишь 40% от общего числа.

Известно, что углекислый газ и метан задерживает тепло в атмосфере, но делает это более эффективно и в течение более короткого периода времени. Ученых наиболее волнуют скопления газа в вечной мерзлоте, поскольку те тают и в атмосферу могут попасть огромные объемы парниковых газов. Исследователи часто рассматривают вечную мерзлоту как климатическую бомбу замедленного действия.

Напомним, в октябре произошел взрыв «климатической бомбы» на территории Российской Федерации. Исследователи Томского политехнического университета, работавшие на борту судна «Академик М. Келдыш», зафиксировали рекордный выброс метана в Восточносибирском море. Метан высвободился вследствие таяния подводной мерзлоты.