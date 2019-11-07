За взятку задержали чиновника НБУ. Фото: bigkiev.com.ua

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Ракурс

В Киеве на взятке погорела главный юрисконсульт Национального банка Украины.

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Правоохранители 7 ноября задержали чиновника НБУ и посредника, который передал деньги. Юрисконсульт получила часть взятки в сумме 15 тыс. долл. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Следователи выяснили, что должностное лицо НБУ через посредника предложила директору общества, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за взятку посодействовать в получении обществом бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций. Свои услуги юрисконсульт оценила в 30 тыс. долл.

Ожидается, что задержанным лицам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 29 октября сотрудника Национального банка Украины (НБУ) разоблачили при попытке получения взятки на общую сумму 50 тыс. долл. США. За эти средства чиновник обещал директору частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, посодействовать в получении бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.