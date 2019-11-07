За хабар затримали посадовця НБУ. Фото: bigkiev.com.ua

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У Києві на хабарі погоріла головний юрисконсульт Національного банку України.

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Правоохоронці 7 листопада затримали посадовця НБУ та посередника, який передав гроші. Юрисконсульт отримала частину хабара в сумі 15 тис. дол. Про це сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Слідчі з’ясували, що службова особа НБУ через посередника запропонувала директору товариства, що здійснює діяльність з обміну валюти, за хабар посприяти в отриманні товариством безстрокової генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій. Свої послуги юрисконсульт оцінила в 30 тис. дол.

Очікується, що затриманим особам оголосять про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 27 (види співучасників) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 29 жовтня співробітника Національного банку України (НБУ) викрили під час спроби отримання хабара на загальну суму 50 тис. дол. США. За ці кошти посадовець обіцяв директорові приватного підприємства, що здійснює діяльність з обміну валюти, посприяти в отриманні безстрокової генеральної ліцензії НБУ на здійснення таких послуг.