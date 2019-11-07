Президент Зеленський висловився про посадки. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129161-prezydent-pro-guchni-posadky-budut-ale-treba-pidgotuvatysya-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, глава держави, переконує, що обіцяні перед виборами «посадки» високопосадовців будуть здійснені.

Loading...

Президент пояснив, що деякі гучні справи вже розслідуються. Наразі існує багато справ, до яких влада повинна ретельно підготуватися, щоб підозрювані не змогли уникнути покарання та вийти на свободу. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю «Відверто з президентом», яке опубліковане на сторінці «Зе!Президент» в YouTube.

У чому проблема швидких посадок? Ми зрозуміли, що є багато справ, до яких ми повинні підготуватися. Інакше всі ці люди будуть виходити на свободу. Тому все буде і по справі Гандзюк, і по Шеремету, і по схемам в оборонній сфері, — зазначив президент.

Зеленський зазначив, що вже зараз повним ходом розслідуються справи колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, діючих народних депутатів Максима Микитася, Ярослава Дубневича та колишнього нардепа Сергія Пашинського.

Нагадаємо, 10 жовтня президент Зеленський під час прес-брифінгу у Kyiv Food Market повідомив, що збирає кожні два тижні силовиків на наради й наголошує на необхідності розслідування гучних справ. Глава держави заявляв, що правоохоронці повинні до 1 листопада показати результат.