Володимир Зеленський назвав головні теми зустрічі в нормандському форматі. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129160-zelenskyy-prokomentuvav-rozvedennya-syl-na-donbasi-ta-nazvav-golovni-temy-zustrichi-v-normandskomu.html

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував процес розведення сил та засобів на Донбасі.

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Глава держави заявив, що немає ніякої «капітуляції». Процес розведення сил є умовою відновлення нормандського формату. Лідери нормандської четвірки не зустрічалися з 2016 року, з того часу загинуло багато людей на Донбасі. Нормандський формат покликаний припинити бойові дії й повернути полонених. Про це Зеленський заявив у відео інтерв’ю, яке опубліковане на каналі «Зе!Президент» в YouTube.

Глава держави зазначив, що на нормандському форматі буде підняте питання розведення сторін в інших населених пунктах. Говоритимуть і про формат виборів в Луганській та Донецькій областях.

Нормандський формат спрямований на те, щоб оновити діалог, який може нас наблизити до припинення війни, повернення наших територій і повернення полонених, — зазначив президент.

Також Зеленський подякував українським військовослужбовцям за стовідсоткове безпечне розведення військ.

Нагадаємо, 4 листопада в Золотому Луганської області офіційно завершилося розведення сил. Наразі в районі міста триває процес розмінування територій і демонтаж фортифікаційних споруд.

Вже завтра, 8 листопада, може відбутися розведення військ у Петрівському Донецької області. В штабі операції Об'єднаних сил днями заявляли, що процес розведення сил та засобів може розпочатися за умови повного припинення вогню та дотримання режиму тиші впродовж семи днів. Розведення сил заплановане на 12.00.