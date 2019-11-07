Аваков назвав час початку розведення сил у Петрівському. Фото: Avakov у Twitter

https://racurs.ua/ua/n129156-avakov-nazvav-chas-pochatku-procesu-rozvedennya-syl-u-petrivskomu.html

Ракурс

Розведення сил і засобів в районі населеного пункту Петрівське в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі розпочнеться 8 листопада.

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У разі відсутності провокацій з боку проросійських незаконних збройних формувань, процес почнеться о 12.00. Про це 7 листопада повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на власній сторінці у Twitter.

Якщо все буде добре, завтра о 12.00 початок розведення, — йдеться в повідомленні.

Тим часом начальник прес-центру штабу операції Об'єднаних сил Андрій Агеєв на брифінгу, який транслювали українські ЗМІ, заявив, що українська сторона сьогодні через МЗС повідомила ОБСЄ офіційно про те, що готова до початку практичної фази розведення сил і засобів на ділянці № 3 в районі населених пунктів Петрівське і Богданівка.

Нагадаємо, розведення військ у Петрівському Донецької області може відбутися вже 8 листопада. В штабі операції Об'єднаних сил днями заявляли, що процес розведення сил та засобів може розпочатися за умови повного припинення вогню та дотримання режиму тиші впродовж семи днів. Востаннє постріли в районі Петрівського фіксували 29 та 30 жовтня.

Днями, 4 листопада, в Золотому Луганської області офіційно завершилося розведення сил. Наразі в районі міста триває процес розмінування територій і демонтаж фортифікаційних споруд.