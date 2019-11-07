Аваков назвал время начала разведения сил в Петровском. Фото: Avakov у Twitter

https://racurs.ua/n129156-avakov-nazval-vremya-nachala-processa-razvedeniya-sil-v-petrovskom.html

Ракурс

Разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе начнется 8 ноября.

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В случае отсутствия провокаций со стороны пророссийских незаконных вооруженных формирований, процесс начнется в 12.00. Об этом 7 ноября сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на собственной странице в Twitter.

Если все будет хорошо, завтра в 12.00 начало разведения, — говорится в сообщении.

Тем временем начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев на брифинге, который транслировали украинские СМИ, заявил, что украинская сторона сегодня через МИД сообщила ОБСЕ официально о том, что готова до начала практической фазы разведения сил и средств на участке № 3 в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка.

Напомним, разведение войск в Петровском Донецкой области может состояться уже 8 ноября. В штабе операции Объединенных сил на днях заявляли, что процесс разведения сил и средств может начаться при условии полного прекращения огня и соблюдения режима тишины в течение семи дней. В последний раз выстрелы в районе Петровского фиксировали 29 и 30 октября.

На днях, 4 ноября, в Золотом Луганской области официально завершилось разведение сил. Сейчас в районе города продолжается процесс разминирования территорий и демонтаж фортификационных сооружений.