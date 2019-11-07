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Скандальное назначение Зеленского: новый начальник волынской СБУ давил на ореховый бизнес, фото: Волинь-нова

Скандальное назначение Зеленского: новый начальник волынской СБУ давил на ореховый бизнес — СМИ

7 ноя 2019, 17:43
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Управление СБУ на Волыни возглавил Павел Данюков, который фигурировал в расследовании о давлении на ореховый бизнес.

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Об этом скандальном назначении журналисты узнали из сайта Офиса президента. Об этом сообщает «Следствие. Инфо».

Чиновник ранее возглавлял отдел по борьбе с коррупцией. О его деятельности на этом посту в 2015 году делали расследования журналисты проекта Bihus.Info.

Данюков и другие чиновники СБУ, по информации журналистов, оказывали давление на украинского экспортера грецких орехов. Это сопровождалось задержками на таможне и открытием уголовных производств в отношении предпринимателей. Свои действия Данюков аргументировал мерами по предотвращению контрабанды и коррупции в таможенных органах.

Смену руководства СБУ в Волынской области утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий указ он подписал 7 ноября.

Кроме того, по данным Telegram-канала «UN-сливы и груши», прокурором Волынской области был назначен экс-прокурор Хмельницкой области Олег Синишин. Сообщается, что он является кумом заместителя генпрокурора Руслана Рябошапки.

Напомним, в октябре Рябошапка рассказал о том, какие этапы ожидаются в реформировании Генпрокуратуры. Он заявил, что ее сотрудники год будут проходить аттестацию.


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