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Скандальне призначення Зеленського: новий начальник волинської СБУ тиснув на горіховий бізнес, фото: Волинь-нова

Скандальне призначення Зеленського: новий начальник волинської СБУ тиснув на горіховий бізнес — ЗМІ

7 лис 2019, 17:43
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Управління СБУ на Волині очолив Павло Данюков, який фігурував у розслідуванні щодо тиску на горіховий бізнес.

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Про це скандальне призначення журналісти довідалися з сайту Офісу президента. Про це повідомляє «Слідство. Інфо».

Чиновник раніше очолював відділ боротьби з корупцією. Про його діяльність на цій посаді у 2015 році робили розслідування журналісти проекту Bihus.Info.

Данюков та решта високопосадовців СБУ, за інформацією журналістів, чинили тиск на українського експортера волоських горіхів. Це супроводжувалося затримками на митниці й відкриттям кримінальних проваджень стосовно підприємців. Свої дії Данюков аргументував заходами із запобігання контрабанді та корупції у митних органах.

Зміну керівництва СБУ у Волинській області затвердив президент України Володимир Зеленський. Відповідний указ він підписав 7 листопада.

Крім того, за даними Telegram-каналу «UN-сливи і груші», прокурором Волинської області було призначений екс-прокурора Хмельницької області Олега Синишина. Повідомляється, що він є кумом заступника генпрокурора Руслана Рябошапки.

Нагадаємо, у жовтні Рябошапка розповів про те, які етапи очікуються у реформуванні Генпрокуратури. Він заявив, що співробітники рік проходитимуть атестацію.


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