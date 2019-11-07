Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ймовірно, підліток стріляв із травматичної зброї

Стрілянину в супермаркеті в Харкові влаштував 14-річний підліток, є постраждалі

7 лис 2019, 17:41
999

Стрілянину в одному з супермаркетів Основ’янського району Харкова вчора ввечері влаштував 14-річний підліток.

Loading...

В результаті двоє осіб — 39-річна жінка та її 19-річний син отримали поранення, їх госпіталізували. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що під час сварки в супермаркеті зловмисник дістав зброю, ймовірно — пневматичний пістолет, і здійснив кілька пострілів у бік відвідувачів закладу.

Інформація про інцидент надійшла до правоохоронців вчора о 18.35.

Особа неповнолітнього стрілка встановлена. Зброю вилучили й направили на експертизу.

Обставини інциденту встановлюються.

За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Кримінальна відповідальність за хуліганство настає з 14-річного віку.

Нагадаємо, вчора ввечері в спальному районі Києва сталася стрілянина, влаштована боржником за комунальні послуги, до якого прийшли розбиратися сусіди.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Аваков назвав час початку процесу розведення сил у Петрівському

У Міністерстві внутрішніх справ України уточнили початок розведення сил та засобів у Петрівському, яке заплановане на 8 листопада. У разі відсутності провокацій операція почнеться опівдні

Новини України
17:52

Скандальне призначення Зеленського: новий начальник волинської СБУ тиснув на горіховий бізнес — ЗМІ

Новий начальник волинського управління СБУ міг тиснути на горіховий бізнес. Президент України Володимир Зеленський сьогодні призначив Павла Данюкова на цю посаду

Новини України
17:43

Нардеп Герус і міністр Оржель листувалися про імпорт електроенергії з Росії (ВІДЕО)

Оприлюднено листування керівника енергетичного комітету Ради Геруса з міністром енергетики Оржелем щодо імпорту електроенергії з Росії. Вони обговорювали закупівлю 2000 МВт

Новини України
15:23