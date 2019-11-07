Ймовірно, підліток стріляв із травматичної зброї

https://racurs.ua/ua/n129154-strilyanynu-v-supermarketi-v-harkovi-vlashtuvav-14-richnyy-pidlitok-ie-postrajdali.html

Ракурс

Стрілянину в одному з супермаркетів Основ’янського району Харкова вчора ввечері влаштував 14-річний підліток.

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В результаті двоє осіб — 39-річна жінка та її 19-річний син отримали поранення, їх госпіталізували. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що під час сварки в супермаркеті зловмисник дістав зброю, ймовірно — пневматичний пістолет, і здійснив кілька пострілів у бік відвідувачів закладу.

Інформація про інцидент надійшла до правоохоронців вчора о 18.35.

Особа неповнолітнього стрілка встановлена. Зброю вилучили й направили на експертизу.

Обставини інциденту встановлюються.

За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Кримінальна відповідальність за хуліганство настає з 14-річного віку.

Нагадаємо, вчора ввечері в спальному районі Києва сталася стрілянина, влаштована боржником за комунальні послуги, до якого прийшли розбиратися сусіди.