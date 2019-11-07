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Ракурс
Вероятно, подросток стрелял из травматического оружия

Стрельбу в супермаркете в Харькове устроил 14-летний подросток, есть пострадавшие

7 ноя 2019, 17:41
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Стрельбу в одном из супермаркетов Основянского района Харькова вчера вечером устроил 14-летний подросток.

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В результате два человека — 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили ранения, их госпитализировали. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что во время ссоры в супермаркете злоумышленник достал оружие, предположительно — пневматический пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону посетителей заведения.

Информация об инциденте поступила к правоохранителям вчера в 18.35.

Лицо несовершеннолетнего стрелка установлено. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

По этому инциденту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Уголовная ответственность за хулиганство наступает с 14-летнего возраста.

Напомним, вчера вечером в спальном районе Киева произошла стрельба, устроенная должником за коммунальные услуги, к которому пришли разбираться соседи.

Источник: Ракурс


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