Новости Украины

НАБУ больше не расследует возможные злоупотребления ГПУ при засекречивании решения о спецконфискации 1,5 млрд долл. Януковича. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n129153-nabu-bolshe-ne-rassleduet-vozmojnye-zloupotrebleniya-gpu-pri-zasekrechivanii-resheniya.html

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Национальное антикоррупционное бюро больше не расследует уголовное производство по факту возможных злоупотреблений Генеральной прокуратурой в связи с засекречиванием решения суда, после которого арестовали 1,5 млрд долл. на счетах у бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

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Как говорится в материалах суда, дело закрыли еще 20 сентября. Детектив принял такое решение из-за отсутствия в действиях сотрудников ГПУ состава уголовного преступления.

Отметим, что уголовное производство расследовалось по ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

В материалах также отмечается, что расследование началось на основании решений Соломенского районного суда Киева в 2018 году по факту принятия решения о засекречивании приговора Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года.

После этого, 25 октября 2019 года, Высший антикоррупционный суд отменил постановление НАБУ о закрытии дела. Поводом стала жалоба адвоката одной из оффшорных компаний.

Напомним, что в конце апреля 2017 года на основании решения суда были арестованы почти 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения, которые затем перечислили в госбюджет.

В мае семь кипрских компаний-владельцев облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение суда о спецконфискации этих средств. Но Апелляционный суд Донецкой области отказался открывать производство по апелляции представителей предприятий-нерезидентов «преступной организации Януковича».