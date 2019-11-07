Новини України

НАБУ більше не розслідує можливі зловживання ГПУ при засекречування рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд дол. Януковича. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n129153-nabu-bilshe-ne-rozsliduie-mojlyvi-zlovjyvannya-gpu-pry-zasekrechuvannya-rishennya-pro.html

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Національне антикорупційне бюро більше не розслідує кримінальне провадження за фактом можливих зловживань Генеральною прокуратурою у зв’язку із засекреченням рішення суду, після якого заарештували 1,5 млрд дол. на рахунках у колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.

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Як йдеться у матеріалах суду, справу закрили ще 20 вересня. Детектив прийняв таке рішення через відсутність в діях співробітників ГПУ складу кримінального злочину.

Зазначимо, що кримінальне провадження розслідувалася за ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

У матеріалах також наголошується, що розслідування почалося на підставі рішень Солом’янського районного суду Києва у 2018 році за фактом прийняття рішення про засекречування вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року.

Після цього, 25 жовтня 2019 року, Вищий антикорупційний суд скасував постанову НАБУ про закриття справи. Приводом стала скарга адвоката однієї з офшорних компаній.

Нагадаємо, що наприкінці квітня 2017 року на підставі рішення суду були заарештовані майже 1,5 млрд дол. екс-президента Віктора Януковича і його оточення, які потім перерахували до держбюджету.

У травні сім кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення суду про спецконфіскацію цих коштів. Але Апеляційний суд Донецької області відмовився відкривати провадження щодо апеляції представників підприємств-нерезидентів «злочинної організації Януковича».