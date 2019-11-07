Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
НАБУ більше не розслідує можливі зловживання ГПУ при засекречування рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд дол. Януковича. Фото: 24 канал

НАБУ більше не розслідує можливі зловживання ГПУ при засекречування рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд дол. Януковича

7 лис 2019, 17:26
999

Національне антикорупційне бюро більше не розслідує кримінальне провадження за фактом можливих зловживань Генеральною прокуратурою у зв’язку із засекреченням рішення суду, після якого заарештували 1,5 млрд дол. на рахунках у колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.

Loading...

Як йдеться у матеріалах суду, справу закрили ще 20 вересня. Детектив прийняв таке рішення через відсутність в діях співробітників ГПУ складу кримінального злочину.

Зазначимо, що кримінальне провадження розслідувалася за ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

У матеріалах також наголошується, що розслідування почалося на підставі рішень Солом’янського районного суду Києва у 2018 році за фактом прийняття рішення про засекречування вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року.

Після цього, 25 жовтня 2019 року, Вищий антикорупційний суд скасував постанову НАБУ про закриття справи. Приводом стала скарга адвоката однієї з офшорних компаній.

Нагадаємо, що наприкінці квітня 2017 року на підставі рішення суду були заарештовані майже 1,5 млрд дол. екс-президента Віктора Януковича і його оточення, які потім перерахували до держбюджету.

У травні сім кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення суду про спецконфіскацію цих коштів. Але Апеляційний суд Донецької області відмовився відкривати провадження щодо апеляції представників підприємств-нерезидентів «злочинної організації Януковича».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Аваков назвав час початку процесу розведення сил у Петрівському

У Міністерстві внутрішніх справ України уточнили початок розведення сил та засобів у Петрівському, яке заплановане на 8 листопада. У разі відсутності провокацій операція почнеться опівдні

Новини України
17:52

Скандальне призначення Зеленського: новий начальник волинської СБУ тиснув на горіховий бізнес — ЗМІ

Новий начальник волинського управління СБУ міг тиснути на горіховий бізнес. Президент України Володимир Зеленський сьогодні призначив Павла Данюкова на цю посаду

Новини України
17:43

Нардеп Герус і міністр Оржель листувалися про імпорт електроенергії з Росії (ВІДЕО)

Оприлюднено листування керівника енергетичного комітету Ради Геруса з міністром енергетики Оржелем щодо імпорту електроенергії з Росії. Вони обговорювали закупівлю 2000 МВт

Новини України
15:23