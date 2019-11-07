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Владимир Зеленский наложил вето на закон о верификации субсидий. Фото: president.gov.ua

Зеленский наложил вето на закон «Слуги народа» о верификации субсидий

7 ноя 2019, 17:18
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Владимир Зеленский, президент Украины, наложил вето на проект закона № 1231 о верификации и мониторинг государственных выплат.

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Инициатором данного законопроекта является председатель финансового комитета Верховной Рады, член фракции «Слуга народа» Данило Гетманцев. Документ приняли 17 октября голосами 249 нардепов. Об этом свидетельствует информация на веб-странице украинского парламента.

Планировалось, что законопроект обяжет Министерство финансов проводить анализ информации из информационных систем, реестров, баз данных о назначении государственных выплат. Министерство обязывалось утвердить перечень госвыплат, подлежащих верификации.

Закон предусматривал, что органы, осуществляющие госвыплаты, могут назначить ее, прекратить начисление, возобновить начисление или устранить несоответствия в базе данных. Также предусматривалось возмещение средств получателем, если такие выплаты проводились на основе недостоверных данных.

Напомним, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на Избирательный кодекс. Глава государства отметил, что в новом кодексе содержатся нормы, которые не отвечают Конституции Украины.

Источник: Ракурс


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