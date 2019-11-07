Володимир Зеленський наклав вето на закон про верифікацію субсидій. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129152-zelenskyy-naklav-veto-na-zakon-slugy-narodu-pro-veryfikaciu-subsydiy.html

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Володимир Зеленський, президент України, наклав вето на проект закону № 1231 про верифікацію та моніторинг державних виплат.

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Ініціатором цього законопроекту є голова фінансового комітету Верховної Ради, член фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев. Документ ухвалили 17 жовтня голосами 249 нардепів. Про це свідчить інформація на веб-сторінці українського парламенту.

Планувалося, що законопроект зобов’яже Міністерство фінансів проводити аналіз інформації з інформаційних систем, реєстрів, баз даних про призначення державних виплат. Міністерство зобов’язувалося затвердити перелік держвиплат, які підлягають верифікації.

Закон передбачав, що органи, які здійснюють держвиплати, можуть призначити її, припинити нарахування, відновити нарахування або усунути невідповідності в базі даних. Також передбачалося відшкодування коштів одержувачем, якщо такі виплати проводилися на основі недостовірних даних.

Нагадаємо, 14 вересня президент України Володимир Зеленський наклав вето на Виборчий кодекс. Глава держави відзначив, що в новому кодексі містяться норми, які не відповідають Конституції України.