Владимир Зеленский назвал главные темы встречи в нормандском формате. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n129160-zelenskiy-prokommentiroval-razvedenie-sil-na-donbasse-i-nazval-glavnye-temy-vstrechi-v-normandskom.html

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал процесс разведения сил и средств на Донбассе.

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Глава государства заявил, что нет никакой «капитуляции». Процесс разведения сил является условием возобновления нормандского формата. Лидеры нормандской четверки не встречались с 2016 года, с тех пор погибло много людей на Донбассе. Нормандский формат призван прекратить боевые действия и вернуть пленных. Об этом Зеленский заявил в видео-интервью, которое опубликовано на канале «Зе!Президент» в YouTube.

Глава государства отметил, что на нормандском формате будет поднят вопрос разведения сторон в других населенных пунктах. Будут говорить и о формате выборов в Луганской и Донецкой областях.

Нормандский формат направлен на то, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к прекращению войны, возвращению наших территорий и возвращению пленных, — отметил президент.

Также Зеленский поблагодарил украинских военнослужащих за стопроцентное безопасное разведение войск.

Напомним, 4 ноября в Золотом Луганской области официально завершилось разведение сил. Сейчас в районе города продолжается процесс разминирования территорий и демонтаж фортификационных сооружений.

Уже завтра, 8 ноября, может состояться разведения войск в Петровском Донецкой области. В штабе операции Объединенных сил на днях заявляли, что процесс разведения сил и средств может начаться при условии полного прекращения огня и соблюдения режима тишины в течение семи дней. Разведение сил запланировано на 12.00.