Президент Зеленский высказался о посадках. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n129161-prezident-o-gromkih-posadkah-budut-no-nado-podgotovitsya-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, глава государства, убеждает, что обещанные перед выборами «посадки» чиновников будут осуществлены.

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Президент объяснил, что некоторые громкие дела уже расследуются. Сейчас существует много дел, к которым власть должна тщательно подготовиться, чтобы подозреваемые не смогли избежать наказания и выйти на свободу. Об этом Зеленский заявил в интервью «Откровенно с президентом», которое опубликовано на странице «Зе!Президент» в YouTube.

В чем проблема быстрых посадок? Мы поняли, что есть много дел, к которым мы должны подготовиться. Иначе все эти люди будут выходить на свободу. Поэтому все будет и по делу Гандзюк, и по Шеремету, и по схемам в оборонной сфере, — отметил президент.

Зеленский отметил, что уже сейчас полным ходом расследуются дела бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, действующих народных депутатов Максима Микитася, Ярослава Дубневича и бывшего нардепа Сергея Пашинского.

Напомним, 10 октября президент Зеленский во время пресс-брифинга в Kyiv Food Market сообщил, что собирает каждые две недели силовиков на совещания и подчеркивает о необходимости расследовать громкие дела. Глава государства заявлял, что правоохранители должны до 1 ноября показать результат.