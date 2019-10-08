Обвинительный уклон, или Установка на «посадки»

Обвинительный уклон. Иллюстрация: Elizabeth Williams

https://racurs.ua/2460-obvinitelnyy-uklon-ili-ustanovka-na-posadki.html

Ракурс

Законодательство Украины относится к системе континентального права, которое отличается инквизиционным подходом к исследованию дела. Суть инквизиционного подхода заключается в активном участии судьи в исследовании материалов дела и допросе свидетелей. В настоящее время, по крайней мере, в уголовном процессе, происходит конвергенция (сближение) континентального права с англосаксонской системой права. Уголовный процессуальный кодекс Украины от 2012 года ограничил инквизиционный подход к исследованию доказательств, что ослабило обвинительный уклон судей и открыло новые возможности для адвокатов, которых они ранее не имели.

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В первую очередь это внедрение принципа «отравленного дерева, которое дает отравленные плоды», то есть возможность ставить вопрос о признании доказательств недопустимыми, ограничение в отношении показаний с чужих слов, категорический запрет признавать допустимым доказательством показания с чужих слов, если они предоставляются следователем, прокурором, сотрудником оперативного подразделения (ч. 7 ст. 97 УПК) и пр.

Серьезную опасность для объективного рассмотрения дел представляет норма, предусмотренная законом о внесении изменений в УПК (№1009) об исключении ч. 4 ст. 97 УПК. Четвертая часть этой статьи предусматривала, что суд может признать доказательствами показания с чужих слов только при условии, если стороны соглашаются признать их доказательствами. Отмена этой нормы открывает путь к использованию показаний обличителей коррупции, конфидентов и всякого рода новоявленных павликов морозовых. И хотя определенные ограничения для показаний с чужих слов остаются (ч. 6, 7 ст. 97 УПК), это открывает дорогу для фабрикации уголовных дел, что характерно для Украины. Тем более что власть устами президента провозгласила курс на «посадки».

Курс на «посадки» корреспондирует с новым Уголовным кодексом Украины, авторы проекта которого предусматривают возможность увеличения сроков лишения свободы до 20‒30 лет. Справедливости ради скажу, что такое увеличение сроков может быть и целесообразным в отношении преступлений, посягающих на жизнь и здоровье человека, но не в отношении других категорий преступлений.

Обвинительный уклон: пример из жизни

Ст. 351 УПК действующего кодекса открывает широкие возможности для судей в реализации инквизиционного допроса, чтобы нивелировать в глазах присяжных и других лиц убедительность показаний обвиняемого. Вот как это недавно происходило в одном из процессов.

Обвиняемый дал исчерпывающие объяснения, которые подрывали обвинение и согласовывались с другими доказательствами. Прокурор задал несколько вопросов, на которые был дан четкий ответ. Больше вопросов у прокурора не было. Слабость позиции прокурора разозлила судью, и когда очередь для допроса дошла до него, он заявил обвиняемому: «Не рассчитывайте, что у вас получится так, как было с прокурором. Мне надо писать приговор. На время событий вы были молодым человеком (20‒21 год), и неужели вы надеетесь, что кто-то вам поверит, что уже тогда вы владели приемами расследования дел?» (Обвиняемый в нерабочее время занимался поиском пропавших, то есть выполнял услуги частного детектива.) И вместо вопросов судья начал ставить под сомнение его объяснения, воздействуя на присяжных своим неверием. Вот так судья проявил на глазах участников процесса свой обвинительный уклон.

В таких случаях адвокаты вынуждены пользоваться возможностями, которые им предоставляет процессуальное законодательство. Ведь обвиняемый не обязан давать показания. В его пользу работает презумпция невиновности, закрепленная в Конституции Украины и Конвенции о защите прав и основных свобод. Адвокат и обвиняемый имеют право в порядке п. 10 ч. 3 ст. 42 УПК заявлять свои замечания и возражения относительно порядка проведения процессуального действия.

Следовательно, в случаях, когда судья проявляет свой обвинительный уклон, обвиняемый может вообще отказаться от дачи устных показаний и все свои объяснения, а также ответы на вопросы подавать в письменном виде. Такие действия адвокаты могут рекомендовать и подозреваемым на досудебном следствии. Именно такой подход демонстрирует и адвокат Игорь Головань в своем очередном резонансном деле. Подача письменных объяснений может быть публичной, для того чтобы следствие не использовало материалы уголовных дел для собственного пиара.