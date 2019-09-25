Анонимка. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2451-pritcha-ob-anonimke-kak-nanesti-nepopravimyy-vred-obschestvu.html

Ракурс

В правосудии есть таинственная составляющая, которая иногда заставляет судей подниматься над самими собой и принимать решения «по справедливости и совести», хотя они хорошо знают, что система власти им этого не простит. Такое происходит при любом, даже тоталитарном режиме. При чем тут нововведения нынешней власти в части анонимок?

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В советские времена жил в маленьком Хусте еврей Н. Жил одиноко, жена давно умерла. С людьми практически не общался, владел большим домом. Люди шепотом говорили, что этому еврею удалось спрятать золото, за которым охотился КГБ. Только одна женщина — Гизелла имела доступ к нему: покупала еду и ухаживала за ним.

Когда еврей умер, оказалось, что на руках Гизеллы завещание в ее пользу, а также что они с Н. втайне от всех поженились. Это не понравилось властям (которые должны были унаследовать дом) и некоторым людям, которых в обиходе называли сексотами. Пошли письма и анонимки в ЦК Компартии Украины. Прокуратуре области поручили разобраться. Делом занимался один из прокуроров областной прокуратуры Лавкай — циничный, въедливый и толковый юрист.

В суд был подан иск о признании брака и завещания недействительными. Дело рассматривал председатель суда Данюк, ныне судья в отставке, заслуженный юрист Украины. Лавкай его предупреждал: смотри, Василий, делом занимается обком партии, указание поступило из ЦК Компартии Украины. Останешься без партбилета. Защиту осуществлял известный в Закарпатье адвокат Вассер. Каких-либо доказательств, подтверждающих иск прокурора, не было. Но была анонимка, поддержанная в ЦК Компартии Украины. Несмотря на предупреждения судья отказал в удовлетворении иска.

Областной суд тут же по команде обкома партии отменил решение. Данюка спасло то, что один из трех судей областного суда (Рафаловский) написал особое мнение. Дело с особым мнением тогда обязательно рассматривалось высшим судом — в данном случае Верховным судом Украинской ССР. Верховный суд оставил решение областного суда в силе.

Дело было передано в Иршавский районный суд. Председателем суда была Гелена М., известная тем, что ее решения и приговоры практически никогда не отменялись. Гелена М. рассматривала дела специфично. Первой брала на себя инициативу допроса свидетелей и с помощью наводящих вопросов получала для себя нужные ей данные, а потом уже передавала свидетелей прокурору и адвокату. Этот инквизиционный прием срабатывал стопроцентно. Иск прокурора был удовлетворен. Дом у Гизеллы отобрали.

В качестве представителя Гизеллы по доверенности я поехал в Иршаву знакомиться с делом. Тут же появилась Гелена М. и строго спросила: что я здесь, в ее суде, делаю? Вот, знакомлюсь с делом. Она рассмеялась. Это дело никто и никогда не отменит... Тем не менее, было подано заявление в порядке надзора в Прокуратуру СССР. Заместитель генерального прокурора Найденов внес протест в Верховный суд СССР. Решения по делу были отменены. Оставили в силе только решение судьи Хустского районного суда Данюка.

Такая история. А все началось с анонимки. Нынешняя власть принимает специальные законы в пользу конфидентов, предполагается их поддерживать даже материально. Делая ставку на сексотов, информаторов и новоявленных павликов морозовых, мы можем нанести непоправимый вред нашему обществу, разжигая страх и вражду между людьми. Помните об этом.

* * *

Найденов известен тем, что руководил расследованием Сочинско-Краснодарского дела и, по сути, выступил против 1-го секретаря Краснодарского крайкома Медунова. Были арестованы и сняты с работы более 5000 чиновников. Наконец Найденова уволили и назначили главным арбитром СССР. Несколько дней спустя его нашли мертвым. Основа версия — самоубийство.