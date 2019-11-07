Викиди метану загрожують планеті. Фото: indicator.ru

https://racurs.ua/ua/n129163-nasa-vyyavylo-sotni-klimatychnyh-bomb-na-terytoriyi-ssha-karta.html

Ракурс

«Кліматичні бомби» виявили науковці NASA в американському штаті Каліфорнія.

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Завдяки інфрачервоному спектрометру, який був встановлений на борту літака, дослідники фіксували джерела з викидами метану. У Каліфорнії виявили сотні таких джерел, деякі з них є суперджерелами, які викидають найбільшу кількість парникових газів. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org.

Дослідники загалом вивчили 300 тис. об'єктів: нафтові та газові родовища, великі молокозаводи та звалища. Загалом було знайдено 550 джерел. При цьому знайдені великі джерела відповідають за третину всього обсягу метанових викидів на території штату.

Після вивчення 270 звалищ стало відомо, що лише 30 з них виділяють великі метанові шлейфи. Їхній внесок у загальний обсяг викидів становить лише 40% від загального числа.

Відомо, що вуглекислий газ та метан затримує тепло в атмосфері, але робить це більш ефективно і протягом більш короткого періоду часу. Науковців найбільш хвилюють скупчення газу у вічній мерзлоті, оскільки ті тануть і в атмосферу можуть потрапити величезні обсяги парникових газів. Дослідники часто розглядають вічну мерзлоту як кліматичну бомбу уповільненої дії.

Нагадаємо, у жовтні стався вибух кліматичної «бомби» на території Російської Федерації. Дослідники Томського політехнічного університету, які працювали на борту судна «Академік М. Келдиш», зафіксували рекордний викид метану в Східносибірському морі. Метан вивільнився внаслідок танення підводної мерзлоти.