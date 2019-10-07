У Східносибірському морі стався вибух кліматичної бомби. Фото: Сезоны года

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Науковці зафіксували вибух кліматичної «бомби» у Російській Федерації.

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Рекордний викид метану в Східносибірському морі зафіксували дослідники Томського політехнічного університету. Метан вивільнився внаслідок танення підводної мерзлоти. Викиди виявили в ході експедиції на борту судна «Академік М. Келдиш». Про це 7 жовтня повідомляє Lenta.ru.

Учасники експедиції планували виявити біогеохімічні та екологічні наслідки танення підводної мерзлоти внаслідок глобального потепління. Фахівці обстежили акваторію дна біля острова Беннетта у складі архіпелагу Новосибірські острови. Також була досліджена ділянка моря, де виявили газові фонтани, які виникли внаслідок руйнування підводної мерзлоти та подальшого викиду метану.

За словами науковців, концентрація виявленого метану в атмосферному повітрі перевищила середні планетарні значення у шість-сім разів. Дослідники за допомогою спеціального обладнання виявили координати потужного газового фонтану. Вибух такої кліматичної «бомби» науковці могли побачити на власні очі — на поверхню виривалися тисячі бульбашкових ниток, які простягнулися з глибини моря на поверхню й фарбували темну воду в смарагдовий колір. Керівник експедиції Ігор Семилетов зізнався, що він вперше за 45 арктичних експедицій побачив метановий сип такої потужності.

Наступного дня викид схожої сили науковці виявили на іншій ділянці досліджуваного району. Вчені планують продовжити дослідження й вивчити мегасипи в морі Лаптєвих.

Нагадаємо, у вересні стартувала експедиція в Арктику під назвою «Міждисциплінарна дрейфуюча обсерваторія з вивчення арктичного клімату», яка триватиме впродовж року.