Парад з нагоди дня ВМФ росії раптово скасували. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208130-u-rosiyi-vpershe-skasuvaly-parad-do-dnya-vmf.html

Ракурс

Парад з нагоди дня Військово-морського флоту рф раптово скасували в росії.

У неділю, 27 липня, в країні-агресорі мав відбутися парад з нагоди дня ВМФ. Святкування скасували по всій росії через міркування безпеки. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у соціальній мережі Х.

Майже напевно, що парад з нагоди дня ВМФ росії, який спочатку планували провести у неділю, 27 липня 2025 року, було скасовано по всій росії через побоювання щодо безпеки, — йдеться у повідомленні.

Британці зазначили, що з 2017 по 2024 роки у Санкт-Петербурзі проводили головний військово-морський парад з нагоди дня ВМФ росії. Свято включало огляд військових кораблів.

У минулому році парад вже не був такий масштабний через скорочення, а в 2025 році його вперше скасували. Однак британська розвідка вважає, що невеликі урочистості в росії все ж відбудуться.

Тим часом російська пропаганда поширила дивне посянення президента рф володимира путіна щодо скасування морського параду. Диктатор заявив, що російський день ВМФ краще відзначати «у бойових умовах».

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували заступника головнокомандувача Військово-морського флоту росії Михайла Гудкова. Цей окупант разом з іншими високопоставленими офіцерами загинув внаслідок удару по передовому командному пункту на території Курської області.