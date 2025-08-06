Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви. Фото:

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Спеціальний представник США Стів Віткофф прибув до Москви.

У середу, 6 серпня, літак, яким користується Віткофф, сів в аеропорту «Внуково». Там його зустрів посланець росії з питань інвестицій Кирило Дмитрієв. Сьогодні представник Трампа зустрінеться з російським керівництвом. Про це повідомило Reuters та російські ЗМІ.

У Державному департаменті США напередодні підтвердили візит Віткоффа до рф, але не назвали точного часу візиту та ключових цілей.

Президент, звичайно, зазначив, що спеціальний посланник Віткофф вирушить до росії цього тижня, тому ми можемо підтвердити це з цієї трибуни. Що це означатиме, я вам подробиць не розповім, — заявила журналістам представник Держдепу Теммі Брюс.

Тим часом адміністрація Білого дому поінформувала, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сьогодні близько о 23.30 виступить із заявою. Тема виступу не оголошується. Однак, ймовірно, вона буде пов’язана з візитом Віткоффа до росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп днями інформував, що спеціальний посланник Штатів на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає росію вже на цьому тижні.

Джерело: Reuters