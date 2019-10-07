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В Восточно-Сибирском море произошел взрыв климатической бомбы. Фото: Сезоны года

На территории России произошел взрыв климатической «бомбы»

7 окт 2019, 19:35
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Ученые зафиксировали взрыв климатической «бомбы» в Российской Федерации.

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Рекордный выброс метана в Восточно-Сибирском море зафиксировали исследователи Томского политехнического университета. Метан высвободился вследствие таяния подводной мерзлоты. Выбросы обнаружили в ходе экспедиции на борту судна «Академик Н. Келдыш». Об этом 7 октября сообщает Lenta.ru.

Участники экспедиции планировали выявить биогеохимические и экологические последствия таяния подводной мерзлоты в результате глобального потепления. Специалисты обследовали акваторию дна у острова Беннетта в составе архипелага Новосибирские острова. Также был исследован участок моря, где обнаружили газовые фонтаны, которые возникли в результате разрушения подводной мерзлоты и дальнейшего выброса метана.

По словам ученых, концентрация обнаруженного метана в атмосферном воздухе превысила средние планетарные значения в шесть-семь раз. Исследователи с помощью специального оборудования обнаружили координаты мощного газового фонтана. Взрыв такой климатической «бомбы» ученые могли увидеть воочию — на поверхность вырывались тысячи пузырьковых нитей, которые протянулись из глубины моря на поверхность и красили темную воду в изумрудный цвет. Руководитель экспедиции Игорь Семилетов признался, что он впервые за 45 арктических экспедиций увидел метановый сип такой мощности.

На следующий день выброс схожей силы ученые обнаружили на другом участке исследуемого района. Ученые планируют продолжить исследования и изучить мегасипи в море Лаптевых.

Напомним, в сентябре стартовала экспедиция в Арктику под названием «Междисциплинарная дрейфующие обсерватория по изучению арктического климата», которая продлится в течение года.


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