Задержание бандитов в Днепре. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Бандитов, которые совершали разбои, грабежи и кражи из частных домовладений и квартир, задержали правоохранители в городе Днепр.

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В спецоперации по задержанию четырех человек принимали участие сотрудники уголовного розыска Днепровского отдела полиции и бойцы спецназа КОРД. Подозреваемые в преступлениях — жители Днепра в возрасте от 20 до 35 лет. Все они ранее имели проблемы с законом, были судимы за грабежи и разбои. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Во время задержания у преступников изъяли гранатомет, пять пистолетов, патроны к ним, а также вещественные доказательства. Оружие и боеприпасы направили на экспертизу. Также у злоумышленников изъяли автомобили BMW (БМВ) и Hyundai Elantra (Хюндай).

По факту изъятия оружия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения и избрании меры пресечения. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Напомним, в Кривом Роге рецидивист сбил на автомобиле полицейского, который пытался его остановить. В машине злоумышленника обнаружили пистолет и пневматическое ружье.