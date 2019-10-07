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Ракурс
Затримання бандитів у Дніпрі. Фото: Нацполіція

У Дніпрі поліція затримала банду грабіжників-рецидивістів (ФОТО)

7 жов 2019, 18:58
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Бандитів, які скоювали розбої, грабежі та крадіжки з приватних домоволодінь та квартир, затримали правоохоронці в місті Дніпро.

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У спецоперації із затримання чотирьох осіб брали участь співробітники карного розшуку Дніпровського відділу поліції та бійці спецназу КОРД. Підозрювані у злочинах — мешканці Дніпра віком від 20 до 35 років. Всі вони раніше мали проблеми із законом, були судимі за пограбування та розбої. Про це 7 жовтня повідомила прес-служба Національної поліції.

Під час затримання у злочинців вилучили гранатомет, п’ять пістолетів, патрони до них, а також речові докази. Зброю та боєприпаси направили на експертизу. Також у зловмисників вилучили автомобілі BMW (БМВ) та Hyundai Elantra (Хюндай).

За фактом вилучення зброї слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм підозри та обрання запобіжного заходу. За скоєний злочин їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Затримання бандитів у Дніпрі. Фото: Нацполіція

Затримання бандитів у Дніпрі. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Кривому Розі рецидивіст збив на автомобілі поліцейського, який намагався його зупинити. У машині зловмисника виявили пістолет та пневматичну рушницю.

Джерело: Ракурс


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