У РФ поспіхом споруджують вежі ППО. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/ua/n208629-u-rf-pospihom-sporudjuut-veji-ppo-dlya-zahystu-vid-droniv-foto.html

Ракурс

Країна-агресор Російська Федерація почала поспіхом будувати вежі для ППО.

Спеціальних вежі із модулями для зенітно-гарматних комплексів типу «Панцир» терміново зводять для захисту від українських безпілотників. Будівництво таких об'єктів фіксується по всій Росії. Зокрема, споруди вже помітили у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та інших містах. Про це рух опору «АТЕШ» 21 серпня повідомив у Telegram.

Ці імпровізовані конструкції — символ страху та безсилля Кремля. Вони не здатні захистити заводи, нафтобази та військові склади. Українські дрони щодня завдають режиму величезної шкоди — як в економічному, так і у військовому плані. Кожна атака доводить: війна вже прийшла в саму Росію, і ніякі «панцирі» її не зупинять, — наголосили партизани.

У русі опору звернулися до тих, кому остогид путінський режим, передавати в «АТЕШ» інформацію про місця встановлення таких веж або їх будівництво.

Нагадаємо, резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї в Новгородській області РФ охороняють 12 позицій протиповітряної оборони. Переважно там розміщені зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1», які встановлені на вежах.