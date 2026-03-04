Російська ППО збила власний вертоліт у Ростовській області. Фото:

Військовий вертоліт російської армії був уражений «дружнім вогнем» у Ростовській області РФ.

У ніч на середу, 4 березня, у цьому регіоні під час роботи протиповітряної оборони, ймовірно, був знищений військовий вертоліт. Це стало можливим через неузгодженість дій між військовими підрозділами, що призвело до випадкового ураження під час роботи систем ППО. Про це повідомили російські та моніторингові Telegram-канали.

Інцидент трапився у районі військового аеродрому Міллерово. Наразі невідомий тип судна, який був уражений. Попередньо, екіпаж міг загинути внаслідок ураження та подальшої пожежі.

Також моніторингові пабліки пишуть про атаку на військову авіабазу Росії.

Нагадаємо, 17 жовтня в окупованому Криму під час роботи протиповітряної оборони по українських дронах був уражений винищувач Су-30СМ Повітряно-космічних сил РФ.