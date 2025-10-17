Росіяни збили власний літак Су-30. Фото:

Ракурс

Армія РФ збила власний літак над окупованим Кримом, відбиваючи атаки БпЛА.

Вночі у п’ятницю, 17 жовтня, під час роботи протиповітряної оборони по українських дронах було уражено винищувач Су-30СМ Повітряно-космічних сил РФ. Про катастрофу наразі збирають всю інформацію. Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в ефірі «Апострофа».

Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони сьогодні над Кримом. Боротьба триває. У Криму зараз збирають всю інформацію, — зазначив він.

Тим часом Telegram-канал AviVector поінформував, що близько 3.00 години ночі внаслідок дружнього вогню було знищено Су-30СМ, що здійснив виліт з аеродрому в Тихорецьку. Стан екіпажу наразі невідомий, триває пошуково-рятувальна операція.

Як відомо, Су-30СМ — це російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення й управління.

Цей літак може нести до шести керованих ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності. У війні проти України цей літиак використовується для запуску протирадіолокаційних ракет Х-31П та Х-58.

Нагадаємо, 14 серпня засоби розвідки Військово-морських сил ЗСУ отримали радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських окупантів Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.