Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Росіяни втратили зв’язок з літаком Су-30СМ, інфографіка: ВМС ЗСУ

Рашисти втратили Су-30СМ південно-східніше острова Зміїний — ВМС

14 сер 2025, 18:56
999

Засобами розвідки Військово-морських сил ЗСУ отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських окупантів Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.

Про це сьогодні, 14 серпня, ввечері повідомила прес-служба ВМС.

Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин. На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію, — розповіли у ВМС. — За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено.

Росіяни втратили зв’язок з літаком Су-30СМ, інфографіка: ВМС ЗСУ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів