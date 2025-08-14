Росіяни втратили зв’язок з літаком Су-30СМ, інфографіка: ВМС ЗСУ

Ракурс

Засобами розвідки Військово-морських сил ЗСУ отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських окупантів Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.

Про це сьогодні, 14 серпня, ввечері повідомила прес-служба ВМС.