Росіяни втратили зв’язок з літаком Су-30СМ, інфографіка: ВМС ЗСУ
Засобами розвідки Військово-морських сил ЗСУ отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських окупантів Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.
Про це сьогодні, 14 серпня, ввечері повідомила прес-служба ВМС.
Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин. На даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію, — розповіли у ВМС. — За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено.