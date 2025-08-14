Россияне потеряли связь с самолетом Су-30СМ, инфографика: ВМС ВСУ

Засобами розвідки Військово-морських сил ЗСУ отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських окупантів Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний.

Про це сьогодні, 14 серпня, ввечері повідомила прес-служба ВМС.