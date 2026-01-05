Россия продолжает экологический террор против Украины и Черного моря — ЦПДhttps://racurs.ua/n211265-rossiya-prodoljaet-ekologicheskiy-terror-protiv-ukrainy-i-chernogo-morya-cpd.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 5 січня, завдали удару по заводу з виробництва олії в Дніпрі — на дорогу вилилося понад 300 тонн рослинної олії.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації РНБО.
Цей удар є черговим прикладом цілеспрямованого знищення цивільної інфраструктури, що має не лише економічні, а й серйозні екологічні наслідки, — наголошують у ЦПД.
Зазначається, що атаки на підприємства харчової промисловості мають системний характер і спрямовані на створення продовольчого дефіциту в Україні.
Також такі удари призводять до забруднення ґрунтів, води і транспортної інфраструктури, що становить довгострокову загрозу для довкілля та здоров’я людей.
Зокрема, у ніч на 22 грудня Росія завдали удару по цивільному судну в Одеському районі, внаслідок чого соняшникова олія потрапила у лиман і далі — в акваторію Чорного моря. Тоді були зафіксовані маслянисті плями на поверхні води, а постраждалих від цього птахів довелося рятувати та відправляти на реабілітацію.
рф продовжує екологічний терор проти України й Чорного моря. Удари по портах, цивільних промислових і логістичних об'єктах свідомо створюють масштабні екологічні ризики, наслідки яких виходять далеко за межі зони бойових дій, — наголосили у ЦПД.