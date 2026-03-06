Силы обороны поразили два российских фрегата, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n212478-dva-rossiyskih-fregata-byli-povrejdeny-v-rezultate-ataki-na-novorossiysk-2-marta-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України завдали пошкоджень двом російським фрегатам під час атаки на військово-морську базу у Краснодарському краї РФ, яка сталася 2 березня.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За результатами додаткового аналізу завданих 2 березня 2026 року уражень військово-морської бази «Новоросійськ» у Краснодарському краї рф підтверджено пошкодження двох кораблів чорноморського флоту рф — фрегатів «Адмирал Ессен» та «Адмирал Макаров», — вказано в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що ступінь пошкоджень уточнюється. Також триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден російських окупантів.

Системні удари по військовій інфраструктурі та об'єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України, — додали у Генштабі.

Нагадаємо, раніше видання «Громадське» з посиланням на джерела у СБУ повідомило, що фрегат «Адмірал Ессен», який є носієм восьми крилатих ракет «Калібр», зазнав серйозних пошкоджень в ході атаки на порт Новоросійськ у ніч на 2 березня.