Российский дрон атаковал танкер под флагом Панамы в Черном море. Фото:

https://racurs.ua/n211407-rossiyskiy-bpla-popal-v-tanker-pod-flagom-panamy-v-chernom-more.html

Ракурс

Країна-агресор Російська Федерація здійснила атаку на цивільні судна.

У понеділок, 12 січня, російський БпЛА влучив у танкер під прапором Панами. Це судно очікувало заходу до порту для завантаження рослинної олії. Один із членів екіпажу дістав поранення, йому вже надають медичну допомогу. Про це віце-прем'єр-міністр з відновлення України й міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив у Facebook.

На борту корабля внаслідок атаки виникла пожежа. На місці події перебувають морські рятувальні служби.

Крім того, сьогодні росіяни атакували судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту із вантажем кукурудзи. На щастя, там ніхто не постраждав. Судно після атаки продовжує рух.

Це ще один доказ того, що Росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань, — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 9 січня російські окупанти атакували цивільні судна. Було влучання у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало до порту Чорноморськ під завантаження зерновим вантажем в межах Українського морського коридору.

Також біля одеського порту було уражене судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою.