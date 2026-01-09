В Киеве аварийные отключения после масштабной российской атаки, фото: полиция Киева

В Україні починаючи з вечора вчорашнього дня, 8 січня, суттєвих пошкоджень зазнали енергетичні об'єкти у Кривому Розі, Київській області та Києві.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Наразі відновлено електро- та теплопостачання у місті Кривий Ріг, а також у населених пунктах Київської області.

Водночас у Києві ситуація залишається найбільш складною:

наразі відновлено електропостачання переважної частини правого берега столиці — діють планові графіки відключень. Аварійні відключення застосовуються на окремих ділянках, де тривають відновлювальні роботи;

на більшій частині лівого берега застосовуються аварійні відключення, відновлювальні роботи з електропостачання перебувають на завершальному етапі, до кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків.

Свириденко зазначила, що також триває відновлення теплопостачання, однак значна частина Києва наразі залишається без тепла. Відповідні служби працюватимуть у безперервному режимі, щоб якомога швидше відновити подачу тепла.

Усім причетним службам доручено забезпечити безперебійну роботу «пунктів незламності» та максимально розгорнути додаткові.

Це завдання стосується не лише столиці, а й інших населених пунктів країни. Також урядом буде додатково залучено ресурси великих державних підприємств і банків для забезпечення підтримки українців, — зазначила вона.

Прес-служба поліції Києва повідомляє, що знеструмлений лівий берег міста — Деснянський, Дніпровський та Дарницький райони — патрулюють додаткові наряди поліцейських