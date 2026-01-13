Росія вночі атакувала Україну 318 ракетами та дронами. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211415-rf-vnochi-atakuvala-ukrayinu-318-raketamy-ta-dronamy-buly-vluchannya-na-24-lokaciyah.html

Ракурс

Країна-агресор Росія вночі 13 січня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні.

Ворог запустив 18 балістичних «Іскандер-М» і зенітних керованих ракетами С-300 із Курської, Брянської, Воронезької областей Росії та в окупованому Криму. Ще сім крилатих ракет «Іскандер-К» були запущені з Курської та Бєлгородської областей. Крім того, летіли 293 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів із шести напрямків. З них майже 200 були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи змогли збити й подавити 247 цілей на півночі, півдні, сході та в центрі країни:

2 балістичні ракети «Іскандер-М»,

5 крилатих ракет «Іскандер-К»,

240 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів.

Були зафіксовані влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях. Ворожа «балістика» вдарила по чотирьох локаціях у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

У Житомирській області, як поінформував голова ОВА Віталій Бунечко, вночі під ударами опинилися декілька об'єктів в Коростенському та Звягельському районах. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Наразі рятувальні та спеціальні служби працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі, що виникла на місці обстрілу, й обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

У Київській області внаслідок обстрілів зафіксовані руйнування та пожежі в житловій і промисловій забудові. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

У Броварському та Фастівському горіли господарчі й тимчасові споруди. А у Вишгородському районі рятувальники загасили пожежу в житловому будинку.

Нагадаємо, вночі 13 січня російські окупанти обстріляли термінал «Нової пошти» у передмісті Харкова. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, ще шестеро цивільних дістали поранення.