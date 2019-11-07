Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Імпорт електроенергії з Росії: оприлюднили листування нардепа Геруса і міністра Оржеля, скріншот відео

Нардеп Герус і міністр Оржель листувалися про імпорт електроенергії з Росії (ВІДЕО)

7 лис 2019, 15:23
999

У мережі оприлюднили фрагменти листування керівника енергетичного комітету Ради Андрія Геруса з міністром енергетики Олексієм Оржелем, у якому йшлося про імпорт електроенергії з Росії.

Loading...

Як йдеться у відео з Фейсбук журналіста Всеволода Філімоненка, Герус та Оржель обговорювали закупівлю 2000 МВт електроенергії в Росії та 900 МВт у Білорусі. Принаймні такий запис сфотографували на смартфоні Геруса.

Публікую наше відео з останнього засідання Ради: нардеп «Слуги народу» Андрій Герус дійсно обговорював з міністром енергетики Олексієм Оржелем закупівлю в Росії 2000 МВт, — прокоментував відео журналіст.

Під постом один із користувачів залишив такий коментар: «Він свідомо просував свою поправку для того, щоб пустити сюди росіян. Доказ — переписка з міністром енергетики Оржелем. Це цілеспрямована змова, за яку ці двоє мають сидіти в тюрмі!».

18 вересня Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії». Голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював у ньому поправку, яка дозволяє закуповувати українським споживачам імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

Герус тоді пояснював, що імпорт повинен здійснюватися з Білорусі, але ЗМІ повідомляли, що з 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з РФ. Імпорт буцімто здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін 18 жовтня у Раді повідомив, що так званий «технічний імпорт» електроенергії з РФ існує у вигляді «технологічних перетоків». Цей процес, мовляв, регулюється відповідними угодами між операторами енергосистем обох країн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

НАБУ затримало сумського суддю, який взяв 2 тис. дол. хабара в банці з-під горошку (ФОТО)

Сьогодні детективи НАБУ затримали суддю Зарічного районного суду Сум, який отримав хабара за те, щоби громадянина не притягували до адміністративної відповідальності

Юридичні новини
15:43

Зеленський зачищає СБУ: звільнено головного слідчого спецслужби і змінено керівників у шести областях

Президент звільнив з посади головного слідчого Служби безпеки України Богдана Тиводара. На цю посаду Володимир Зеленський призначив його на початку липня цього року. Крім того, глава держави призначив керівників спецслужби у шести областях

Новини України
14:33