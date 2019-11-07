Імпорт електроенергії з Росії: оприлюднили листування нардепа Геруса і міністра Оржеля, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n129140-nardep-gerus-i-ministr-orjel-lystuvalysya-pro-import-elektroenergiyi-z-rosiyi-video.html

Ракурс

У мережі оприлюднили фрагменти листування керівника енергетичного комітету Ради Андрія Геруса з міністром енергетики Олексієм Оржелем, у якому йшлося про імпорт електроенергії з Росії.

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Як йдеться у відео з Фейсбук журналіста Всеволода Філімоненка, Герус та Оржель обговорювали закупівлю 2000 МВт електроенергії в Росії та 900 МВт у Білорусі. Принаймні такий запис сфотографували на смартфоні Геруса.

Публікую наше відео з останнього засідання Ради: нардеп «Слуги народу» Андрій Герус дійсно обговорював з міністром енергетики Олексієм Оржелем закупівлю в Росії 2000 МВт, — прокоментував відео журналіст.

Під постом один із користувачів залишив такий коментар: «Він свідомо просував свою поправку для того, щоб пустити сюди росіян. Доказ — переписка з міністром енергетики Оржелем. Це цілеспрямована змова, за яку ці двоє мають сидіти в тюрмі!».

18 вересня Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії». Голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював у ньому поправку, яка дозволяє закуповувати українським споживачам імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

Герус тоді пояснював, що імпорт повинен здійснюватися з Білорусі, але ЗМІ повідомляли, що з 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з РФ. Імпорт буцімто здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін 18 жовтня у Раді повідомив, що так званий «технічний імпорт» електроенергії з РФ існує у вигляді «технологічних перетоків». Цей процес, мовляв, регулюється відповідними угодами між операторами енергосистем обох країн.