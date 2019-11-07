Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Импорт электроэнергии из России: обнародовали переписку нардепа Геруса и министра Оржель, фото —

Нардеп Герус и министр Оржель переписывались об импорте электроэнергии из России (ВИДЕО)

7 ноя 2019, 15:23
999

В сети опубликовали фрагменты переписки руководителя энергетического комитета Совета Андрея Геруса с министром энергетики Алексеем Оржель, в котором говорилось об импорте электроэнергии из России.

Loading...

Как следует из видео, которое обнародовал в Фейсбук журналист Всеволода Филимоненко, Герус и Оржель обсуждали закупку 2000 МВт электроэнергии в России и 900 МВт в Беларуси. По крайней мере такую запись сфотографировали на смартфоне Геруса.

Публикую наше видео с последнего заседания Рады: нардеп «Слуги народа» Андрей Герус действительно обсуждал с министром энергетики Алексеем Оржель закупку в России 2000 МВт, — прокомментировал видео журналист.

Под постом один из пользователей оставил такой комментарий: «Он сознательно продвигал свою поправку для того, чтобы пустить сюда россиян. Доказательство — переписка с министром энергетики Оржелем. Это целенаправленный заговор, за который эти двое должны сидеть в тюрьме!».

18 сентября Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». Председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал в нем поправку, которая позволяет закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

Герус тогда объяснял, что импорт должен осуществляться из Беларуси, но СМИ сообщали, что с 1 октября начались поставки электроэнергии из РФ. Импорт якобы осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин 18 октября в Раде сообщил, что так называемый «технический импорт» электроэнергии из РФ существует в виде «технологических перетоков». Этот процесс, мол, регулируется соответствующими соглашениями между операторами энергосистем двух стран.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

НАБУ задержало сумского судью, получившего 2 тыс. долл. взятки в банке из-под горошка (ФОТО)

Сегодня детективы НАБУ задержали судью Заречного районного суда Сум, который получил взятку за то, чтобы гражданина не привлекали к административной ответственности

Правовые новости
15:43

Зеленский зачищает СБУ: уволен главный следователь, сменены руководители в шести областях

Президент уврлил главного следователя Службы безопасности Украины Богдана Тиводара. На эту должность Владимир Зеленский назначил его в начале июля этого года. Кроме того, глава государства назначил руководителей спецслужбы в шести областях

Новости Украины
14:33