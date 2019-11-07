Импорт электроэнергии из России: обнародовали переписку нардепа Геруса и министра Оржель, фото —

https://racurs.ua/n129140-nardep-gerus-i-ministr-orjel-perepisyvalis-ob-importe-elektroenergii-iz-rossii-video.html

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В сети опубликовали фрагменты переписки руководителя энергетического комитета Совета Андрея Геруса с министром энергетики Алексеем Оржель, в котором говорилось об импорте электроэнергии из России.

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Как следует из видео, которое обнародовал в Фейсбук журналист Всеволода Филимоненко, Герус и Оржель обсуждали закупку 2000 МВт электроэнергии в России и 900 МВт в Беларуси. По крайней мере такую запись сфотографировали на смартфоне Геруса.

Публикую наше видео с последнего заседания Рады: нардеп «Слуги народа» Андрей Герус действительно обсуждал с министром энергетики Алексеем Оржель закупку в России 2000 МВт, — прокомментировал видео журналист.

Под постом один из пользователей оставил такой комментарий: «Он сознательно продвигал свою поправку для того, чтобы пустить сюда россиян. Доказательство — переписка с министром энергетики Оржелем. Это целенаправленный заговор, за который эти двое должны сидеть в тюрьме!».

18 сентября Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». Председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал в нем поправку, которая позволяет закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

Герус тогда объяснял, что импорт должен осуществляться из Беларуси, но СМИ сообщали, что с 1 октября начались поставки электроэнергии из РФ. Импорт якобы осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин 18 октября в Раде сообщил, что так называемый «технический импорт» электроэнергии из РФ существует в виде «технологических перетоков». Этот процесс, мол, регулируется соответствующими соглашениями между операторами энергосистем двух стран.