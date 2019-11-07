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Драка Ляшко и Геруса: полиция начала расследование - СМИ. Фото:

Драка Ляшко и Геруса: полиция начала расследование — СМИ

7 ноя 2019, 11:43
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Драка Олега Ляшко и Андрея Геруса, бывшего и действующего народных депутатов Украины, попала в поле зрение полиции.

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Уголовное производство по факту драки двух политиков начало Главное управление полиции в Киевской области, сообщают «Українські новини» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

При этом отмечается, что ни Герус, ни Ляшко в полицию после инцидента заявления не писали, в связи с чем дело по ст. 125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса не открывалось.

Источник агентства не стал уточнять, по какой статье начато расследование.

Также известно, что в рамках расследования полиция намерена допросить Ляшко и сотрудников аэропорта, которые стали очевидцами событий.

«Ракурс» публиковал видео конфликта политиков в аэропорту. На опубликованных кадрах Ляшко оскорбляет Геруса и называет его предателем. Также радикал выразил недовольство тем, что Украина разрешила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. В ходе конфликта Ляшко порвал Герусу рубашку.

Источник: Ракурс


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