Взрыв во Львовской области: в жилом многоэтажном доме подорвали гранату, фото — Обозреватель

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Ракурс

Взрыв гранаты во Львовской области произошел поздно вечером 6 ноября на лестничной клетке одного из многоэтажных жилых домов.

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Правоохранители получили информацию о взрыве на улице Сковороды в Стрые около полуночи. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что взорвалась граната, сообщает пресс-центр Нацполиции во Львовской области.

В результате взрыва никто из людей не пострадал, но на снимках с места события видно, что поврежден подъезд дома.

Уже установлено, что к совершению преступления причастен 28-летний житель этой многоэтажки. По предварительным данным, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил на лестничную клетку между вторым и третьим этажами гранату РГД-5.

К тому же, в ходе обыска в его квартире полицейские обнаружили марихуану. Злоумышленник задержан, вскоре ему должны избрать меру пресечения

По факту произошедшего открыто уголовное производство согласно ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Также решается вопрос о начале производства по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами (ст. 263 УК Украины).

Как ранее сообщал «Ракурс», ночью 6 ноября в Киеве произошел взрыв на трассе. Мотоциклист бросил взрывное устройство на крышу автомобиля Mercedes, в котором находился бизнесмен, фигурант коррупционных расследований Игорь Сало. Его охранник, который управлял автомобилем, погиб на месте.