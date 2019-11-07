Вибух у Львівській області: в житловому багатоповерховому будинку підірвали гранату, фото — "Оглядач"

https://racurs.ua/ua/n129118-u-lvivskiy-oblasti-v-jytlovomu-bagatopoverhovomu-budynku-vybuhnula-granata-foto.html

Ракурс

Вибух гранати у Львівській області стався пізно увечері 6 листопада на сходовій клітці одного з багатоповерхових житлових будинків.

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Правоохоронці отримали інформацію про вибух на вулиці Сковороди у Стрию близько опівночі. Під час огляду місця події було встановлено, що вибухнула граната, повідомляє прес-центр Нацполіції у Львівській області.

Внаслідок вибуху люди не постраждали, але на фото з місця події видно, що пошкоджено під’їзд будинку.

Вже встановлено, що до скоєння злочину причетний 28-річний житель цієї багатоповерхівки. За попередніми даними, він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув на сходову клітку між другим і третім поверхами гранату РГД-5.

Окрім того, під час обшуку в його квартирі поліцейські виявили марихуану. Зловмисник затриманий, незабаром йому мають обрати запобіжний захід.

За фактом події відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство), яка передбачає до семи років позбавлення волі. Також вирішується питання про відкриття провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ст. 263 КК України).

Як раніше повідомляв «Ракурс», вночі 6 листопада в Києві стався вибух на трасі. Мотоцикліст кинув вибуховий пристрій на дах автомобіля Mercedes, в якому перебував бізнесмен, фігурант корупційних розслідувань Ігор Сало. Його охоронець, який керував автомобілем, загинув на місці.