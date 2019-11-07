Бійка Ляшка і Геруса: поліція почала розслідування - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n129119-biyka-lyashka-i-gerusa-policiya-pochala-rozsliduvannya-zmi.html

Ракурс

Бійка Олега Ляшка та Андрія Геруса, колишнього і діючого народних депутатів України, потрапила в поле зір поліції.

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Кримінальне провадження за фактом бійки двох політиків розпочало Головне управління поліції в Київській області, повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

При цьому наголошується, що ні Герус, ні Ляшко в поліцію після інциденту заяви не писали, у зв’язку з чим справу за ст. 125 (легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу не відкривалося.

Джерело агентства не стало уточнювати, за якою статтею розпочато розслідування.

Також відомо, що в рамках розслідування поліція має намір допитати Ляшка і співробітників аеропорту, які стали очевидцями подій.

«Ракурс» публікував відео конфлікту політиків в аеропорту. На опублікованих кадрах Ляшко ображає Геруса і називає його зрадником. Також радикал висловив невдоволення тим, що Україна дозволила імпорт електроенергії з РФ і Білорусі. В ході конфлікту Ляшко порвав Герусу сорочку.