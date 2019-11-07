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Ракурс
Бійка Ляшка і Геруса: поліція почала розслідування - ЗМІ

Бійка Ляшка і Геруса: поліція почала розслідування — ЗМІ

7 лис 2019, 11:43
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Бійка Олега Ляшка та Андрія Геруса, колишнього і діючого народних депутатів України, потрапила в поле зір поліції.

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Кримінальне провадження за фактом бійки двох політиків розпочало Головне управління поліції в Київській області, повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

При цьому наголошується, що ні Герус, ні Ляшко в поліцію після інциденту заяви не писали, у зв’язку з чим справу за ст. 125 (легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу не відкривалося.

Джерело агентства не стало уточнювати, за якою статтею розпочато розслідування.

Також відомо, що в рамках розслідування поліція має намір допитати Ляшка і співробітників аеропорту, які стали очевидцями подій.

«Ракурс» публікував відео конфлікту політиків в аеропорту. На опублікованих кадрах Ляшко ображає Геруса і називає його зрадником. Також радикал висловив невдоволення тим, що Україна дозволила імпорт електроенергії з РФ і Білорусі. В ході конфлікту Ляшко порвав Герусу сорочку.

Джерело: Ракурс


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