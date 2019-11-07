Новости Украины

Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Ноздровской. Фото: ТСН

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Ракурс

Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, останется под стражей.

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Во время вчерашнего заседания Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения на 60 суток, говорится в сообщении пресс-службы суда.

В ходе заседания суд работал с видеозаписями с места обнаружения тела погибшей, которые были сделаны 6 января 2018 года, сообщает «Судебный репортер».

В суде показали видео эксперимента с места событий, в ходе которого на воду бросили конструкцию, которая имитировала тело Ноздровской, для того, чтобы понять, с какой скоростью мог плыть труп.

Когда начали показывать запись осмотра трупа, заседание было переведено в закрытый режиме.

На следующем заседании судья продолжит исследовать видео. В частности, здесь покажут запись следственного эксперимента с участием Россошанского, который ранее признавал вину и показывал, как бил ножом женщину и где сбросил тело в реку.

Напомним, что Юрий Россошанский — отец Дмитрия Россошанского, которого осудили на семь лет заключения за смерть в ДТП сестры Ноздровской — Светланы Сапатинской.

В сентябре 2015 году в селе Демидов Киевской области Сапатинскую насмерть сбил автомобиль за рулем которого находился местный житель Дмитрий Россошанский. Сестра Сапатинской, юрист Ирина Ноздровская, вела дело по факту этого ДТП.

29 декабря 2017 года Ноздровская исчезла. Ее тело нашли 1 января под Киевом в реке. Полиция заявила об умышленном убийстве. 9 января Вышгородский суд взял под стражу главного подозреваемого в убийстве Ноздровской — Юрия Россошанского, отца убийцы Светланы Сапатинской, Дмитрия Россошанского.

В июне этого года Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор о семи годах заключения для Дмитрия Россошанского, осужденного по делу о ДТП, в котором погибла сестра правозащитницы Ноздровской Светлана.

В июле 2018 года квалификацию дела Ноздровской изменили на умышленное убийство с особой жестокостью.