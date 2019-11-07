"Укртрансгаз" заявил о готовности транспортировать газ из Балкан в Украину, фото: pixnio

https://racurs.ua/n129137-ukrtransgaz-zayavil-o-gotovnosti-transportirovat-gaz-s-balkan-v-ukrainu.html

Ракурс

Транзит газа в Украину может осуществляться из Балкан, для этого уже проведены необходимые действия.

Loading...

На газоизмерительной станции «Гребеники», которая расположена на границе с Молдовой, завершили соответствующие работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Меморандум о сотрудничестве с операторами ГТС Греции, Румынии и Болгарии предусматривает обеспечение транспортировки газа через трансбалканский трубопровод. Это можно сделать в реверсном направлении — по территории балканских государств в Румынию и Молдову.

Проектная мощность станции после модификации составит 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме. В реверсном режиме из Молдовы этот показатель — 4 млн куб. м.

В 2018 году была проведена оценка спроса на входные мощности в Украину из Румынии. «Укртрансгаз» подтвердил экономическую целесообразность создания подобных мощностей для транспортировки ресурсов на трансбалканском маршруте.

Представители смежного оператора ГТС «Молдовагаз» подтвердили готовность объекта к работе. Был подписан соответствующий акт.

Ранее в правительстве заявили, что Украина готова прекратить транзит газа из РФ в 2020 году. Получение средств за транспортные услуги является приоритетом для государства.