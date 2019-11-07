Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
"Укртрансгаз" заявил о готовности транспортировать газ из Балкан в Украину, фото: pixnio

«Укртрансгаз» заявил о готовности транспортировать газ из Балкан в Украину

7 ноя 2019, 15:04
999

Транзит газа в Украину может осуществляться из Балкан, для этого уже проведены необходимые действия.

Loading...

На газоизмерительной станции «Гребеники», которая расположена на границе с Молдовой, завершили соответствующие работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Меморандум о сотрудничестве с операторами ГТС Греции, Румынии и Болгарии предусматривает обеспечение транспортировки газа через трансбалканский трубопровод. Это можно сделать в реверсном направлении — по территории балканских государств в Румынию и Молдову.

Проектная мощность станции после модификации составит 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме. В реверсном режиме из Молдовы этот показатель — 4 млн куб. м.

В 2018 году была проведена оценка спроса на входные мощности в Украину из Румынии. «Укртрансгаз» подтвердил экономическую целесообразность создания подобных мощностей для транспортировки ресурсов на трансбалканском маршруте.

Представители смежного оператора ГТС «Молдовагаз» подтвердили готовность объекта к работе. Был подписан соответствующий акт.

Ранее в правительстве заявили, что Украина готова прекратить транзит газа из РФ в 2020 году. Получение средств за транспортные услуги является приоритетом для государства.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

НАБУ задержало сумского судью, получившего 2 тыс. долл. взятки в банке из-под горошка (ФОТО)

Сегодня детективы НАБУ задержали судью Заречного районного суда Сум, который получил взятку за то, чтобы гражданина не привлекали к административной ответственности

Правовые новости
15:43

Зеленский зачищает СБУ: уволен главный следователь, сменены руководители в шести областях

Президент уврлил главного следователя Службы безопасности Украины Богдана Тиводара. На эту должность Владимир Зеленский назначил его в начале июля этого года. Кроме того, глава государства назначил руководителей спецслужбы в шести областях

Новости Украины
14:33