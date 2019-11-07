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"Укртрансгаз" заявив про готовність транспортувати газ із Балкан в Україну, фото: pixnio

«Укртрансгаз» заявив про готовність транспортувати газ із Балкан в Україну

7 лис 2019, 15:04
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Транзит газу до України може здійснюватися з Балкан, для цього вже проведено необхідні дії.

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На газовимірювальній станції «Гребеники», яка розташована на кордоні з Молдовою, завершили відповідні роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Меморандум про співпрацю з операторами ГТС Греції, Румунії та Болгарії передбачає забезпечення транспортування газу через трансбалканський трубопровід. Це можливо зробити у реверсному напрямку — по території балканських держав до Румунії та Молдови.

Проектна потужність станції після модифікації становитиме 70 млн куб. м на добу в аверсному режимі. У реверсному режимі з Молдови цей показник — 4 млн куб. м.

У 2018 році була проведена оцінка попиту на вхідні потужності в Україну з Румунії. «Укртрансгаз» підтвердив економічну доцільність створення подібних потужностей для транспортування ресурсів через трансбалканський маршрут.

Представники суміжного оператора ГТС «Молдовагаз» підтвердили готовність об'єкта до роботи. Був підписаний відповідний акт.

Раніше в уряді заявили, що Україна готова припинити транзит газу з РФ в 2020 році. Отримання коштів за транспортні послугу є пріоритетом для держави.

Джерело: Ракурс


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