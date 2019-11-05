Україна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року - міністр. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n128993-ukrayina-gotova-do-prypynennya-tranzytu-rosiyskogo-gazu-z-1-sichnya-2020-roku-ministr.html

Ракурс

Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища, заявив, що Україна готова до повного припинення транзиту російського газу вже з початку наступного року.

Loading...

Як розповів глава відомства, при цьому пріоритетом для країни все ж буде отримання коштів за транзит газу через свою територію. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Якщо говорити про газ, а я є безпосереднім учасником переговорів про підписання транзитного договору, то ми готові до зупинки транспортування по українській території… Але ми ні в якому разі не виключаємо пріоритетність підписання договору на транспортування газу, — сказав він.

При цьому міністр зазначив, що в даний момент в підземних сховищах України знаходиться рекордна кількість газу.

Нагадаємо, що на початку місяця прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що слід вимагати укладення саме довгострокового договору, який гарантує прокачування достатньої кількості газу для обслуговування вітчизняної газотранспортної системи.

У той же час недавні газові переговори російської корпорації «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» щодо транзиту газу з РФ до Європи по українській території завершилися безрезультатно. У Єврокомісії заявили, що слід підписати вигідний для всіх контракт.

У свою чергу «Газпром» направив «Нафтогазу України» офіційну відповідь, в якій відмовився поставляти газ в Україну безпосередньо до тих пір, поки Київ не відмовиться від своїх перемог в міжнародних арбітражах.